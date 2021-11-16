بعد اتهامات بتعريض محطة الفضاء الدولية للخطر.. موسكو تعلق

2021/11/16 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت وكالة الفضاء الروسية، الثلاثاء، أن "سلامة طاقم" محطة الفضاء الدولية هي "أولويتها الرئيسية"، بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بتعريض المحطة للخطر باختبارها صاروخا مضادا للأقمار الصناعية.

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