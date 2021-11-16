2021/11/16 | 14:25 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع نورا السعيد| السيد الحكيم: الشكوك بمصداقية الانتخابات امور مقلقة وخطيرة |2021/11/16) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع نورا السعيد| السيد الحكيم: الشكوك بمصداقية الانتخابات امور مقلقة وخطيرة |2021/11/16) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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