2021/11/16 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك عبوة ناسفة قرب جسر صفر بالشوملي في بابل.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية تواصل تأمين الطرق والمدن، ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف العمل الميداني، تمكنت من العثور على عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق بالقرب من جسر صفر في الشوملي ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، حيث كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي".



وأضاف أنه "تم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي"، مشيراً الى أن "الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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