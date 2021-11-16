الموارد: صدور 12 توصية في مؤتمر (أبسو) للسدود

2021/11/16 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن صدور 12 توصية في مؤتمر أبسو لسلامة السدود، فيما أشارت الى أن أبرزها تقديم التنسيق مع الجامعات لغرض دراسة إمكانية إضافة مقترح مادة دراسية بعنوان سلامة السدود لطلاب البكالوريوس.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "مؤتمر أبسو لسلامة السدود الذي عقد في مشروع سد الموصل بالتعاون مع منظمة أبسو لاستدامة المياه، أصدر التوصيات الختامية".وأضافت أن هذه التوصيات هي:1- العمل على انشاء قاعدة بيانات موحدة وتحت سيطرة وزارة الموارد المائية وتتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالسدود من حيث خرائط طبوغرافية زلزالية جيولوجية هيدرولوجية أو تحديثها وأن تكون هي المصدر لكل ما يتعلق من أبحاث ودراسات ومشاريع.2- تعزيز آليات التعاون والتبادل في المعلومات والخبرات ما بين مناطق المنبع والمصب خاصة في ما يتعلق بالنواحي التقنية التي تشمل أمن السدود وما يدر حولها من معلومات.3- تطوير سيناريوهات للمخاطر والآثار الناجمة عن الكوارث في حال حدوثها وتبعاتها أو آثاراها على السدود وتعزيز آليات تبادل المعلومات مثل كميات التدفق وسرعتها لتقليل الآثار .4- العمل على تطوير ما يعرف بـ Safety index مؤشر السلامة والتي تعتمد عليها محددات الأمان وفقاً للمعايير الدولية. 5- ضرورة العمل على تطوير أنظمة المراقبة والادارة الالكترونية smart Technology وبرامج التنبية المبكر Early warning .6- اشراك الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في الاعمال التطويرية وتبادل الخبرات والابحاث مع الدول المجاورة ويتضمن ذلك اشراكهم في النواحي الفنية في برنامج التعاون العراقي التركي على سبيل المثال.7- تدريب كادر علمي واداري مؤهل على إدارة ومراقبة أمن السدود وفقا للطرق والمعايير الدولية الحديثة.8- التنسيق مع الجامعات لغرض دراسة إمكانية إضافة مقترح مادة دراسية بعنوان سلامة السدود لطلاب البكالوريوس في هندسة الموارد المائية والهندسة المدنية.9- أهمية اطلاق حوار وطني وتبادل الرؤى من أجل المضي في إقرار قانون سلامة السدود.10- ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية من خلال زيارات ميدانية تقنية واستشارات لضمان الاستخدام الامثل للسدود وأمنها.11- تنفيذ المشاريع المتعلقة بخطط الطوارئ وحماية السدود وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.12- اشراك المؤسسات الدولية ومنظمات الامم المتحدة لتولي مهامها في ما يتعلق بآليات حماية السدود ضمن آليات قانونية محددة.ش

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