تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة لاستهداف القوات الامنية في بابل

2021/11/16 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الثلاثاء، عن العثور على عبوة ناسفة في محافظة بابل.

وقال بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة مزروعة علـى جـانـب الطريـق بالقرب من جسر صفر في الشوملي ضمن قاطع مديرية شرطة بابل".

وأضاف، ان "العبوة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي، حيث تم تفكيكهـا مـن قبل الجهد الهندسي، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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