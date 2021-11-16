محافظ كركوك يبحث مع وفد من سلطة الطيران مهام واليات التشغيل للمطار الدولي

2021/11/16 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث محافظ كركوك راكان الجبوري ،مع وفد من سلطة الطيران المدني ،اليات توزيع المهام وعمل مطار كركوك الدولي .جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان المحافظة حضره المعاون الفني المهندس علي حمادي والدكتور زياد حسين صالح المنسق لادارة مطار كركوك الدولي والعميد حذيفة عبد الغفور قائد طيران الجيش الرابعة والشركة المستثمرة ،وعدد من المختصين والفنيين .واكد المحافظ ، ان مشروع المطار انجز وهو جاهز للتشغيل وان اجتماعنا جاء بهدف التنسيق والتعاون وتنظيم المتطلبات اللازمة لتأمينها لتشغيل المطار وضمان نجاحه وطنيا وفنيا واداريا وخدميا لتحقيق حلم اهالي كركوك جميعا وبما يضمن العمل وفق رؤية الدولة وتعليمات سلطة الطيران المدني وتأمين افضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين من مواطني كركوك ./انتهى

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