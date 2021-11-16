2021/11/16 | 14:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/تمكن خبراء المتفجرات باستخبارات بابل اليوم الثلاثاء من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب جسر صفر في ناحية الشوملي جنوب الحلة.وقال مصدر أمني في بابل" أن خبراء المتفجرات التابعين لاستخبارات بابل تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع الرابط بين بابل والديوانية قرب جسر صفر في ناحية الشوملي جنوب الحلة من دون إصابات.واضاف أن الشرطة انتشرت في المكان بحثا عن احتمال وجود عبوات أخرى"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك عبوة ناسفة جنوب الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك عبوة ناسفة جنوب الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).