القبض على 7 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد

2021/11/16 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 7 مطلوبين احدهم بالإرهاب وآخرين بقضايا المخدرات والاعتداء والتزوير في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية ، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤"إرهاب" ، في منطقة (العدوانية) ببغداد".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مركز شرطة المدائن تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين مطلوبين والصادرة بحقهما مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤١٣ " اعتداء عمد" في منطقة (الخناسة - قضاء المدائن) شرقي بغداد".

وتابع، ان "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفرزة من مركز شرطة الزعفرانية تمكنت من القبض على متهم وفق أحكام المادة ٢٩٥ "تزوير" في منطقة "الزعفرانية" جنوب شرق بغداد".

واوضح، "كذلك ألقت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ، القبض على ثلاثة متهمين طرفي مشاجرة ضمن منطقة (الحرية) ببغداد ، وتمت عملية إلقاء القبض عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية مسنودة بالجهد الاستخباري أثناء تجوال إحدى دوريات اللواء ضمن المنطقة وبعد ملاحظة وجود المشاجرة تم على الفور إلقاء القبض على المتهمين، تم تسليم المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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