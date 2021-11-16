2021/11/16 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة مزروعة علـى جـانـب الطريـق بالقرب من جسر صفر في الشوملي ضمن قاطع مديرية شرطة بابل".وأضافت، إن "العبوة كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي، مبينة إنه تم تفكيكهـا مـن قبل الجهد الهندسي، واستمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).