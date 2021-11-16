افتتاح أطول جسر على الزاب الأعلى بكلفة 43 مليار دينار

2021/11/16 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، افتتاح أطول جسر على نهر الزاب الأعلى الذي يمر بمحافظة أربيل.

وقالت مديرية الإعلام والمعلومات التابعة لناطقية حكومة إقليم كردستان في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم افتتاح أطول جسر على الزاب الأعلى في إقليم كردستان بطول 928 متراً، وبكلفة 43 مليار دينار".

وأضافت، أن "الجسر باتجاهين، وبعرض 15 متراً لكل اتجاه".

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