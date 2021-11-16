فلسطينيون يشييعون جثمان صدام حسين

2021/11/16 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شيعت جماهير غفيرة اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب صدام حسين بني عودة، من بلدة طمون جنوب طوباس.وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، باتجاه منزل ذويه في بلدة طمون، قبل […]

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