2021/11/16 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في وزارة الثقافة علي شلغم ، عن اكتشاف البعثة البريطانية 800 قطعة اثرية بالاضافة الى مبعد الملك كوديا اشهر ملوك السومريين لسلالة لكش في مدينة كرسو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن 800 قطعة اثرية ومعبد لأشهر ملوك السومريين بالناصرية المركز الخبري الوطني.

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