2021/11/16 | 14:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، احباط محاولة استهداف رتل للدعم اللوجستي بعبوة ناسفة في محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، انه "تواصل قواتنا الامنية تأمين الطرق والمدن ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف العمل الميداني، تمكنت من العثور على عبوة ناسفة مزروعة علـى جـانـب الطريـق بالقرب من جسر صفر في الشوملي ضمن قاطع مديرية شرطة بابل".

وأضاف البيان، "حيث كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي، اذ تم تفكيكهـا مـن قبل الجهد الهندسي، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة استهداف رتل للدعم اللوجستي في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة استهداف رتل للدعم اللوجستي في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).