النزاهة: ضبط مغالاة بعقد تجهيز قناني الأوكسجين.. كم الفارق؟

2021/11/16 | 14:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط مغالاة بعقد تجهيز قناني أوكسجين في دائرة صحة نينوى بعقد قيمته 450 مليون دينار.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، ان "ملاكاتها تمكنت من ضبط مغالاة في الأسعار وهدر للمال العام في عقد تجهيز قناني الأوكسجين المبرم بين دائرة الصحة بمحافظة نينوى وإحدى شركات الصناعات الخفيفة (قطاع مختلط)".

وأضاف، ان "العقد البالغة قيمته (450,000,000) مليون دينار نص على تجهيز (2000) قنينة أوكسجين بسعر (225,000) ألف دينار للقنينة الواحدة، علما أن سعرها في الأسواق المحليـة يقدر بـ (160,000) ألف دينار".

وتابع البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر إجراء التحقيق وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأشار إلى ان "المادة (340) تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه".

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