2021/11/16 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، عن معالجة اغلب المشاكل التي كانت تعيق تنفيذ مشاريع المستشفيات المتوقفة والمتلكئة، فيما اشار الى ان النسبة الاكبر من المستشفيات اصبحت جاهزة لاستئناف العمل.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التخطيط يعلن قرب دخول عدد من المستشفيات للخدمة المركز الخبري الوطني.

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