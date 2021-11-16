التعليم توجه الجامعات الأهلية بتمكين الطلبة المتفوقين من المنح الدراسية المجانية

2021/11/16 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بتعزيز إجراءات التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية وفق خطة العام الدراسي 2021 /2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقه وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "دائرة التعليم الجامعي الأهلي ناقشت مع مدراء التسجيل في الجامعات والكليات الأهلية مضامين دليل الطالب الذي سيطلق في المدى المنظور وآليات التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة".

واضافت ان "الحاضرين استمعوا الى توجيهات الوزارة بضرورة التكامل مع نظام القبول المركزي وتقديم الدعم للطلبة خلال فترة التقديم المرتقب وتمكين المتفوقين من التنافس على المنح الدراسية المجانية".

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