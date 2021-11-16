الرافدين يحدد فروعه المشمولة بمنح السلف لفئتين

2021/11/16 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مصدر مطلع ان مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، ان الرافدين حدد فروعه المشمولة بمنح السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الرافدين حدد فروعه المشمولة بمنح السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".واضاف ان "الفروع موزعة كالتالي:

فروع بغداد- فرع الزوية - فرع حي الوحدة- فرع الباب الشرقي - فرع الرافعي - فرع حي العامل- فرع الخنساء- فرع الوطني- فرع الحي العربي- فرع الخلفاء- فرع المنصور- فرع الاعظمية_ فرع الخضراء- فرع المعرفة- فرع الوزيرية- فرع المشتل- فرع ساحة الفردوس- فرع باب المعظم

فروع المحافظات- فرع اسمنت الجنوبية- فرع مسلم بن عقيل- فرع حي الامير- فرع الغري - فرع الحيدرية- فرع المثنى- فرع القادسية- فرع الحمزة- فرع قرطبة- فرع بابل- فرع الجسر-فرع القاسم-فرع العباس-فرع الهندية -فرع علي الغربي- فرع الشطرة-فرع الشنافية-فرع الاستقلال-فرع المدينة-فرع الصيادلة-فرع الانبار- فرع ديالى- فرع الفاروق".

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