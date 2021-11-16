بالوثيقة .. مديرية تربية النجف تلزم كوادرها بعدم التصوير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي

2021/11/16 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/وجه مدير التربية في محافظة النجف مردان البديري ، بالزام الكوادر التربوية العاملة في مدارس المحافظة بعدم التصوير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي .وأشار البديري في وثيقة رسمية ،الى أن " القرار جاء التزاماً بتوجيهات وزارة التربية بهذا الخصوص ، مشددا على ضرورة اتباع السبل والاجراءات القانونية في حال وجود حالات سلبية في مدارس المحافظة.وكان محافظ البصرة ، قد قرر اقالة مدير التربية بعد ظهوره فديو ، مع ناشط في التواصل الاجتماعي تم ترشيحه لمتابعة السلبيات الحاصلة في مدارس محافظة البصرة./انتهى

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