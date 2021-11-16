مجلس الخدمة الاتحادي: لجنة حكومية لإعادة الهياكل الوظيفية

2021/11/16 | 15:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت سابق، التزامه بفقرة إيقاف التعيينات باستثناء المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 وأربع فئات أخرى.

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