” فايزر” تحصل على صفقة ترخيص عالمية لعلاج ضد كورونا

2021/11/16 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “فايزر”، اليوم الثلاثاء، الحصول على صفقة ترخيص عالمية لعلاج فيروس كورونا، بحسب “فرانس برس”.وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية عن صفقة لجعل دوائها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم متاحا بسعر […]

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