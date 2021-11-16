“أوبك” تتوقع فائضا نفطيا العام المقبل

2021/11/16 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرح أمين عام منظمة “أوبك” محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، بأنه يتوقع فائضا في المعروض النفطي في ديسمبر 2021 وفائضا في المعروض بالسوق العام المقبل.وقال: “سيبدأ الفائض بالفعل في ديسمبر المقبل، هذه […]

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