الكنيسة الكلدانية تدعو إلى احتواء الأزمة من خلال تنظيم “حوار وطني صريح”

2021/11/16 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الكنيسة الكلدانية نداء لحلحلة أزمة الانتخابات..



داعية الجميع الى ضرورة التعامل مع نتائج الانتخابات بمسؤولية وطنية عالية.

وأعربت الكنيسة الكلدانية عن قلقها إزاء مطالبة باحتواء الازمة والتعامل معها بحكمة قبل أن تقود البلاد الى الأسوأ.

ودعت الكنيسة في بيانها الى تنظيم حوار وطني صريح وشجاع بهدف الوصول الى حل مقبول وفق الدستور والقانون للإسراع بتشكيل حكومة وطنية قادرة على تصحيح المسار ومحاربة الفساد.

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