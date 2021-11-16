منتخب إنكلترا يتأهل إلى مونديال 2022

2021/11/16 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب إنكلترا على مضيفه منتخب سان

مارينو بنتيجة 10-0 ليتأهل إلى مونديال 2022

لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الإنكليزي بالنتيجة بعد 6

دقائق فقط من بداية المباراة بهدف هاري

ماغواير، ثم بعد 9 دقائق سجل ف

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