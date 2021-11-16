رئيسي لبوتين: إيران جادة للغاية في المفاوضات النووية

2021/11/16 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي،

أنّ "إيران جادة للغاية في المفاوضات

النووية بهدف رفع جميع العقوبات عن

الشعب الإيراني".

وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس

الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ "أي تغيي

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