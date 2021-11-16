العراق يبدأ تنفيذ المسح الميداني لسوق العمل

2021/11/16 | 15:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل الميداني لمسح سوق العمل في العراق لسنة 2021.وأكدت الوزارة أن المسح سيسهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية من التخصصات المطلوبة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، …

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