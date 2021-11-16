الكاظمي يرقّي الجرحى الأربعة بعد استقبالهم ووالدتهم أثناء جلسة مجلس الوزراء

2021/11/16 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أمراً بشأن الجرحى الاشقاء الأربعة.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (16 تشرين الثاني 2021)، انه "وجه القائد العام بترقية الجرحى الاشقاء الاربع بعد استقبالهم ووالدتهم اثناء جلسة مجلس الوزراء".

وأكد البيان أن ذلك جاء "بمتابعة شخصية من قبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن محمد البياتي".

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