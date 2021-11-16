السودان.. مساعدة وزير الخارجية الأميركي تلتقي المهدي

2021/11/16 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت، الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، بوزيرة خارجية السودان في الحكومة المنحلة، مريم الصادق المهدي.

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