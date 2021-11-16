وزير النفط: التطور الحاصل في الصناعة النفطية وزيادة الانتاج عززا ايرادات الدولة

2021/11/16 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير النفط إحسان عبدالجبار أن التطور الحاصل في الصناعة النفطية والغازية وزيادة الإنتاج عززا إيرادات الدولة العراقية.

وأكد عبد الجبار خلال محاضرة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا تحت عنوان استراتيجية وزارة النفط وأثرها في تعزيز الاقتصاد الوطني أكد حرص وزارة النفط على الاستثمار الأمثل للثروات النفطية والغازية في البلاد وصولاً إلى التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني مبينا ان جهود الوزارة ساهمت في تأمين احتياجات البلاد الضرورية في القطاعات المختلفة.

وأضاف ووزير النفط إن شركات القطاع النفطي تعمل وفق استراتيجية مخطط لها لتطوير الحقول النفطية، والاستثمار الأمثل للغاز واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة التحويلية والتكريرية.

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