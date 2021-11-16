فرنسا وبريطانيا تُشددان إجراءاتهما ضد مهربي المهاجرين

2021/11/16 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، بعد حديث له مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل الليلة الماضية إن فرنسا وبريطانيا ستُشددان إجراءاتهما ضد مهربي المهاجرين.

وتصاعد من جديد استياء بريطانيا من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الانجليزي من الشواطئ الفرنسية بعد أيام من وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب انجلترا في يوم واحد الأسبوع الماضي.

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