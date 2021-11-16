هيئة لبنانية تلاحق رئيس “مؤسسة الانتربول” بتهم التعذيب

2021/11/16 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز حقوق السجين في لبنان أنه تم تقديم شكوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة “صندوق الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً”، اللبناني إلياس المر.

ونقلت وكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم تقديم الشكوى إلى المدعي العام في جنيف، أوليفييه جورنوت، يوم الأربعاء الماضي ضد رئيس “مؤسسة إنتربول” إلياس المر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني السابق، في لبنان بين 2005 إلى 2011.

وأشار المركز أنه تم رصد عشرات حالات التعذيب أثناء تولي المر وزارة الدفاع، من بينهم مواطن دانمركي من أصل لبناني، اعتقل في 2007 في مدينة طرابلس، وتعرض لتعذيب شديد خلال جلسات عدة استجوب خلالها من قبل مخابرات الجيش اللبناني وبعدها من الشرطة العسكرية حيث أجبر على التوقيع على اعترافات لم تصدر عنه.



وقد غادر البلاد سنة 2010 غداة إطلاق سراحه، وتمكن من رصده من قبل مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وفحص الطب الشرعي الذي أكد العواقب الوخيمة للمعاملة القاسية التي تعرض لها في لبنان.

ولفت بيان المركز إلى أن المر، وبصفته رئيساً هرمياً، مع توليه وزارة الدفاع آنذاك، يتولى السلطة على جميع العملاء المنتمين إلى أجهزة الأمن/الجيش.

وطلب أصحاب الشكوى بالتالي من المدعي العام في جنيف أن يرفع دعوى جنائية ضد المر، وقد قدمت الشكوى لجملة أمور منها الأذى البدني، والاختطاف وإساءة استعمال السلطة.

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