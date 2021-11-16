"فايزر" توقع اتفاقية للسماح بوصول عالمي إلى عقارها التجريبي ضد "كوفيد-19"

2021/11/16 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية ترخيص للسماح بوصول عالمي أوسع إلى عقارها التجريبي لعلاج "كوفيد-19".

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