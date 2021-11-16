شاهد بالفيديو.. وزارتا الداخلية والتعليم العالي تضربان عمق الإرهـ* ـاب | تقرير

2021/11/16 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pminvu3on9c

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