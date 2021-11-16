ظهور هذه العلامات وراء قدميك تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.. وهذا ما يجب عليك فعله ؟

2021/11/16 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة- نعلم جميعًا أنه لا ينبغي تجاهل هذا.ومع ذلك ، عندما نشعر بألم في القدم وعدم الراحة ، فإننا لا نأخذ الأمر على محمل الجد ، أليس كذلك؟ عندما يتعلق الأمر بإدارة ارتفاع الكوليسترول وتجنب مشاكل القلب ، يقول الأطباء إنه لا ينبغي تجاهل ألم القدم بأي ثمن.

الآن ، يمكن أن يصبح ارتفاع الكوليسترول مشكلة مزعجة يمكن أن تؤثر على الوظائف الصحية الحيوية.



في حين أن ألم الصدر وضيق التنفس وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب هي أخطر الأعراض ، يمكن أن يكون الكوليسترول مشكلة يمكن أن تظهر أيضًا في الساقين.



في الواقع ، كما يقول الأطباء ، يمكن أن تكون مستويات الكوليسترول التي تؤثر على حركات الساق علامة “تحذير” مبكرة لمشاكل القلب. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وتقرح القدم:

ما أسباب ذلك؟ يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، والمعروف طبياً باسم فرط شحميات الدم ، في توقف الشرايين عن العمل بشكل صحيح.



على الرغم من أنه يسبب بشكل شائع انسداد الشرايين في القلب وحوله ، فإنه يؤثر أحيانًا على الشرايين في أماكن أخرى ، بما في ذلك أعضاء الساقين.



هذا هو ما يسبب مرض الشريان المحيطي ، أو PAD ، عندما لا تحصل الساقان على ما يكفي من تدفق الدم للحركة والوظيفة.



يقول الدكتور راجيش جاريا ، استشاري الطب الباطني في مستشفى PDH Hinduja ومركز الأبحاث الطبية ، خار ، “ترتبط جميع مشاكل ارتفاع الكوليسترول بترسب اللويحات وتراكم الشرايين المنتشرة في جميع أنحاء الجسم.



عند حدوث مثل هذه المشاكل تؤثر على الأطراف السفلية ، والجسم ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب الشريان المحيطي ، مما يسبب ألمًا شديدًا في الساق كعرض من الأعراض “.

هل هذا خطير؟ قد يكون من السيئ الشعور بألم في الساق بدون حالات نموذجية أخرى ، ولكن في الحالات التي يكون فيها الكوليسترول هو السبب الأساسي ، يمكن أن يكون ألم القدم في كثير من الأحيان علامة على مشاكل قلبية مبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص الذين يصابون باعتلال الشرايين المحيطية.

لأنه يشير إلى احتمال وجود المزيد من انسداد الشرايين في الجسم وحوله ، مما يزيد من مشاكل القلب.



غالبًا ما لا يرتبط ألم الساق أبدًا بارتفاع نسبة الكوليسترول أو علامة على مشاكل في القلب والأوعية الدموية ، مما يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية عند حدوث مضاعفات وانزعاج شديد وزيادة الألم.



يقول الخبراء ، “بينما يمكن بسهولة تشخيص أعراض الألم هذه بشكل خاطئ ، فإن الألم في الساقين (الكهوف والفخذين) الذي يتطور أثناء المشي ويزول عند الراحة هو علامة على انسداد القدم.

وهذا ما يسمى ألم العرج.” إذا لم يتم علاج الألم أو تشخيصه في الوقت المناسب ، فقد يؤدي أيضًا إلى حدوث مضاعفات لاحقًا ، لأن اضطراب الشريان المحيطي هو مرض صامت لا يسبب أعراضًا أخرى.



يجب التعامل مع أي علامة على ألم الساق على أنها “دعوة للاستيقاظ” للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ما هي الأعراض التي لا يجب تجاهلها؟ يتبع ألم الساق المتيبس نمطًا محددًا يمكن أن يفرقه عن أسباب آلام القدم المختلفة ، مثل التهاب المفاصل أو آلام العضلات – وعادة ما يبدأ حول ربلة الساق أو الفخذين.

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