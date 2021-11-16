مقتل شخص على يد مجهولين في العمارة

2021/11/16 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مصدر امني عن مقتل شخص على يد مجهولين في منطقة نهاوند بمدينة العمارة مركز المحافظة".وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجهولين اقدموا على قتل مواطن في منزله الواقع في منطقة نهاوند ، ولاذوا بالفرار ، مشيراً الى ان الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً به ، فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي"./انتهى

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