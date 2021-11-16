فايزر تعلن عن الحصول على صفقة ترخيص عالمية لعلاج ضد فيروس كورونا

2021/11/16 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت شركة "فايزر"، اليوم الثلاثاء،عن الحصول على صفقة ترخيص عالمية لعلاج فيروس كورونا، بحسب "فرانس برس".وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية عن صفقة لجعل دواءها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم متاحا بسعر أرخص في البلدان الفقيرة، إذا اجتازت التجارب والموافقة التنظيمية./انتهى8

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