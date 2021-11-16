التعليم تصدر توجيها للجامعات الأهلية بشأن الطلبة المتفوقين

2021/11/16 | 16:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، الجامعات الأهلية بتمكين الطلبة المتفوقين من المنح الدراسية المجانية.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في بيان اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهت بتعزيز إجراءات التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية على وفق خطة العام الدراسي 2021 /2022".

وأضف البيان، انه "وفي هذا السياق ناقشت دائرة التعليم الجامعي الأهلي مع مدراء التسجيل في الجامعات والكليات الأهلية مضامين دليل الطالب الذي سيطلق في المدى المنظور وآليات التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة".

وتابع، انه "واستمع الحاضرون الى توجيهات الوزارة بضرورة التكامل مع نظام القبول المركزي وتقديم الدعم للطلبة خلال فترة التقديم المرتقب وتمكين المتفوقين من التنافس على المنح الدراسية المجانية".

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