2021/11/16 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش موضوعات عديدة منها عقود إيجار الأراضي الزراعية المركز الخبري الوطني.

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