2021/11/16 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بشأن انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح حكومي بشأن انخفاض الدين العام الخارجي المركز الخبري الوطني.

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