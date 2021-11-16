السعودية تطلق شابا شيعيا بعد إلغاء حكم إعدامه

2021/11/16 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات السعودية عن شاب شيعي كانت خفضت حكما بالإعدام صدر بحقه، بعد سنوات أمضاها في السجن لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي، على ما ذكرت منظمات حقوقية.

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