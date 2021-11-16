مدن الشمال تتصدر القائمة الحمراء للجائحة في العراق

2021/11/16 | 16:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 2.07 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وتضمن تسجيل 807 إصابات جديدة، و26 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1100 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.9%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 19 ألف شخص، بينهم أكثر من 139 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 23562 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 6.73 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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