2021/11/16 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شرعت قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش الارهابي في عدد من مناطق محافظة ديالى.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “شملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية في ديالى المركز الخبري الوطني.

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