مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يترأس اجتماعا لمجلس وكلاء الأمن الوطني

2021/11/16 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس.

وناقس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس موضوع عقود إيجار الأراضي الزراعية والمقالع، وقرر تنظيم وتسهيل إجراءات التدقيق الأمني، لتجديدها أو التعاقدات الجديدة منها، بما لا يتعارض مع أولويات الأمن الوطني.

واستعرض المجلس أيضا، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص تبادل معلومات وبيانات الوقائع الجنائية والإرهابية، ووجّه بتشكيل فريق عمل، لمراجعتها وتدقيقها وتعديلها، بما يضمن مصالح العراق والأمن الوطني.

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