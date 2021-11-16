للأسياد مصلحتهم وللمرتزقة بئس المصير

2021/11/16 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارقة الأسبوع الماضي ظهرت في قيام الإمارات بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع لبنان، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وهو أحد رجال الرئيس السوري، بشار الأسد

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