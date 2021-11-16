مشكلة الإسلام السياسي مع المدرسة العصرية - أحمد عصيد

2021/11/16 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد يتساءل مواطنون كثيرون عن الأسباب التي جعلت المدرسة والتعليم العصري عموما هدفا للهجمات العنيفة للسلفيين والإخوان في الآونة الأخيرة بالمغرب، والحقيقة أن ما يجري هو ردود أفعال على عوامل عديدة نبرزها فيما يلي:1) هناك سبب تاريخي يفسر كراهية السلفيين للمدرسة الحديثة، وهو كونها مؤسسة عصرية وُجدت لتلبية حاجات الدولة الحديثة الناشئة، ومكنت من تعويض رجال الدين في مناصب الترأس والمسؤولية الإدارية بموظفين ......





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