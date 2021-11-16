هل من ترياقات صالحة لعكس مفاعيل الشيخوخة؟ - مصعب قاسم عزاوي

2021/11/16 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.العمر الزمني هو عدد السنوات التي يصل إليها الإنسان بدءاً من اليوم الذي ولد فيه وصولاً إلى اللحظة الراهنة.



من ناحية أخرى، العمر البيولوجي أو الفسيولوجي هو حالة العافية أو المرض باعتبارهما انعكاساً للكفاءة البيولوجية لكل منا ككائنات حية عاملة ذات ......





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