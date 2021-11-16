2021/11/16 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ايناقش اليوم الاثنين، 15 تشرين الثاني 2021 ، وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوربي مشروعا جديدا لاستراتيجية عسكرية مشتركة.



وحول هذا الموضوع اجرت جريدة “نويزدويجلاند” حوارا مع اوزليف دميريل عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان الأوربي عن حزب اليسار الأوربي، عكست فيه رؤية كتلتها عن المشروع.وجاء ذلك في اطار الاستعداد، انطلاقا من القناعة بأن القوة العسكرية والنفوذ السياسي العالمي مرتبطان ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراتيجيات عسكرية جديدة للاتحاد الأوربي - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراتيجيات عسكرية جديدة للاتحاد الأوربي - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).