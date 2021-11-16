مصر.. الكشف عن سبب انفجار الجيزة

2021/11/16 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر بشركة “تاون جاس” المصرية سبب حادث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن المعاينة الأولية أثبتت أن الانفجار جاء نتيجة عبث صاحب العقار في مهمات الغاز دون الرجوع للشركة وذلك باستخدام مهمات غير مطابقة للمواصفات بمعرفة العميل وإحداث تعديلات في مهمات الغاز.

وأضافت المصادر أن الشركة قامت بتأمين الحالة فور تلقي البلاغ من النجدة في وقت قياسي.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أسماء المصابين في حادث انفجار ماسورة غاز مما أسفر عن حدوث انهيار جزئي بعقار في بولاق الدكرور صباح اليوم الثلاثاء، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة فرج خليل، والسيد حسين، من سكان العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سكان عقار بولاق الدكرور، الذي تعرض لانهيار جزئي صباح اليوم الثلاثاء وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، لإعداد تقرير بحجم التصدع والانهيار الذي لحق به، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، بالإضافة إلى معاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها، تمهيدا لتشكيل لجنة من المختصين لإجراء معاينة.

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