فتاة 16 عامًا تزعم تعرضها للاغتصاب من قبل 400 شخص.. والسلطات تعتقل 8 رجال

2021/11/16 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم القبض على ما لا يقل عن 8 رجال في غرب الهند بعد أن زعمت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أنها تعرضت للاغتصاب مئات المرات من قبل مئات الرجال في أحدث قضية مروعة لتسليط الضوء على مشكلة العنف الجنسي المتفشية في البلاد.

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