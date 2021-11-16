2021/11/16 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب مخطوطات آثرية في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقالت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تهريب مخطوطات آثرية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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