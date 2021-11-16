وزير النفط يؤكد التزام العراق بمحددات “أوبك”

2021/11/16 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، حجم صادرات العراق في الربع الأول من عام 2022، فيما أكد التزام العراق بمحددات أوبك.وقال عبد الجبار في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه […]

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